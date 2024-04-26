Політика

Бербок та Столтенберг обговорили Україну на приватній зустрічі – BILD

26 Квітня 2024 14:19
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україна, столтенберг
Анналена Бербок / Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрілись на секретній вечері у ресторані одного з 5-зіркових готелів Берліна, на якій говорили про Україну.

Про це пише Bild.

Повідомляється, що Бербок і Столтенберга помітили, коли вони виходили з готелю Telegraphenamt в оточенні семи співробітників служби безпеки.

За даними Bild, вони провели майже три години в ресторані готелю: їли рибу та жваво обмінювалися думками.

Видання пише, що про зустріч просив Столтенберг і що на ній йшлося про безпеку Європи та подальшу допомогу Україні.


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