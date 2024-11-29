Бербок: Путінські удари ставлять під загрозу не лише Україну, а й Європу

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що кожна ракета, випущена Росією, спрямована не тільки проти України, а й на загрозу європейській безпеці, тому необхідно збільшити інвестиції в оборону.

Про це Бербок повідомила в X.

Міністерка прокоментувала останню комбіновану атаку Росії на Україну.

“Ракетні удари та аварійні відключення електроенергії по всій Україні, 4,5 мільйона людей без світла. Кожна ракета Путіна націлена і на нашу європейську безпеку. Нам всім потрібно більше інвестувати в наш мир. Наші додаткові системи протиповітряної оборони — це перший крок”, — зазначила вона.