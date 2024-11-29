Політика

Бербок: Путінські удари ставлять під загрозу не лише Україну, а й Європу
29 Листопада 2024 17:45
читать на русском →
європа, рф
Анналена Бербок / Фото з відкритих джерел

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що кожна ракета, випущена Росією, спрямована не тільки проти України, а й на загрозу європейській безпеці, тому необхідно збільшити інвестиції в оборону.

Про це Бербок повідомила в X.

Міністерка прокоментувала останню комбіновану атаку Росії на Україну.

“Ракетні удари та аварійні відключення електроенергії по всій Україні, 4,5 мільйона людей без світла. Кожна ракета Путіна націлена і на нашу європейську безпеку. Нам всім потрібно більше інвестувати в наш мир. Наші додаткові системи протиповітряної оборони — це перший крок”, — зазначила вона.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Листопада 2024 18:16

Тимочко: З наступного року всі чоловіки зобов’язані пройти військову підготовку 
29 Листопада 2024 17:26

Державний борг України зріс на 4,35 мільярди
29 Листопада 2024 16:37

Німеччина пропонує розгорнути у Польщі системи ППО Patriot 
29 Листопада 2024 15:25

Бербок поїде з візитом у Пекін: говоритиме про Україну
29 Листопада 2024 13:28

Сирський заявив, що ухвалив рішення про посилення ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямках
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки