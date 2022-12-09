Знаменитий британський художник, який зберігає анонімність і відомий як Бенксі, став почесним громадянином Ірпеня, повідомив у своєму телеграм-каналі мер міста Олександр Маркушин.

Після деокупації міст у Київській області в деяких з них на стінах зруйнованих будівель з’явилися сім графіті, які за стилем нагадують роботи Бенксі.

Художник підтвердив авторство публікацією фотографій робіт в інстаграмі. Зі слів місцевих жителів можна зробити висновок, що Бенкс працював не один, а з командою.

Одна з робіт була виконана в Ірпені. На ній зображено гімнастку, яка виступає зі стрічкою на краю дірки, що зяє в стіні міської будівлі.

“Таким чином [Бенксі] привернув увагу світової спільноти до масштабів руйнувань Ірпеня та увічнив своєю творчістю історію боротьби Ірпеня та ідею його відродження”, – написав у повідомленні Маркушин.

Ірпінь – місто в Київській області, яке стало одним із місць масових вбивств мирних жителів російськими військами.