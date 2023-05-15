Політика

Бен Воллес: Росія може застосувати хімзброю, якщо контрнаступ України буде успішним

15 Травня 2023 19:41
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воллес, контрнаступ

Росія може застосувати хімічну зброю, якщо контрнаступ України буде успішним і Києву вдасться повернути свої території, вважає міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

У понеділок вдень Воллес відповідав на запитання депутатів у парламенті. Коли міністра запитали, чи турбує його ймовірність того, що успіхи України можуть “зробити Путіна чудовиськом”, і той піде на застосування неконвенційних видів озброєнь, Воллес відповів ствердно.

Влада Великобританії та міжнародна спільнота з великою настороженістю дивляться в майбутнє і не виключають такого сценарію, сказав він.

“Ми завжди повинні бути пильними щодо поведінки російських військових та президента Путіна”, – наголосив Воллес.

За його словами, коли Росія застосувала хімічну зброю в Сирії, це стало поворотним моментом, як і використання “новачка” російськими спецслужбами на вулицях британського міста Солсбері під час замаху на колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку Юлію.

“Ми напоготові, міжнародне співтовариство регулярно спілкується, і ми співпрацюємо з НАТО та підвищуємо нашу готовність”, – запевнив Уоллес.


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