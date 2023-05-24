Політика

Бен Воллес несподівано прибув до Києва

24 Травня 2023 12:32
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Резніков, воллес

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес відвідав Київ із неанонсованим візитом, повідомив у Міноборони України.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував йому та Великобританії за отриману військову допомогу.

“А ще передані такі “смаколики”, як Storm Shadow та багато іншого, про що я поки що не можу сказати”, – повідомив глава українського Міноборони за підсумками зустрічі з британським колегою.

«Звісно, ми обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. В тому числі бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи формулу миру Президента України Володимира Зеленського», — розповів Резніков.

В свою чергу Воллес підтвердив, що Україна отримала ракети Storm Shadow.

“Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками. Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування Росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі», — сказав Воллес.

Він також додав: президент РФ має усвідомити, що не зможе перемогти у цій війні, а міжнародна підтримка України залишатиметься непохитною і після її перемоги.

«Президент Путін повинен усвідомити, що він не може виграти цю незаконну війну яку він розв’язав, незважаючи на те, скільки він відправить на смерть російських солдатів задля свого его та імперських амбіцій. Він не досягне успіху, а міжнародна спільнота стане лише сильнішою у протистоянні цій агресії», — зазначив міністр.

Воллес підкреслив, що партнери підтримуватимуть Україну не лише під час відсічі агресії, а й після війни.


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