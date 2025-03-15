Суспільство

Белград охоплений протестами: десятки тисяч вийшли на вулиці проти Вучича
15 Березня 2025 19:31
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Десятки тисяч людей зібралися перед парламентом Сербії під час великого антикорупційного мітингу, організованого студентами університетів у Белграді 15 березня 2025 року / Фото AP Photo
Десятки тисяч людей зібралися перед парламентом Сербії під час великого антикорупційного мітингу, організованого студентами університетів у Белграді 15 березня 2025 року / Фото AP Photo

У столиці Сербії спалахнули масштабні протести проти чинного президента Александара Вучича та його уряду. За даними AP, на вулиці Белграда вийшли десятки тисяч людей, що зробило цей протест одним із найбільших в історії країни.

Акції стали кульмінацією кількамісячного невдоволення, яке посилилось після трагічного інциденту, пов’язаного з обвалом інфраструктурного об’єкта. Тоді в місті Нові-Сад обвалився бетонний навіс на вокзалі, загинули 15 осіб. Багато громадян вважають, що навіс обвалився через неякісну реконструкцію, і звинувачують у загибелі людей корупцію.

Попри попередження влади та загрозу арештів, люди продовжують масово виходити на вулиці, вимагаючи відставки президента, нових виборів і проведення реформ. У центрі Белграда посилено охорону порядку, а громадський транспорт частково призупинено.

Президент Вучич у своїй заяві звинуватив західні спецслужби в підтримці протестів, не надавши жодних доказів. Така риторика лише підлила масла у вогонь, викликавши ще більше обурення серед демонстрантів.

Ситуація залишається напруженою, а протести можуть набути ще більшого масштабу в найближчі дні.


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