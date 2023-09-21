Бельгія розглядає передання своїх винищувачів F-16 Україні

Міноборони Бельгії вивчає, чи може країна відправити західні винищувачі F-16 в Україну. Раніше бельгійська армія заявляла, що її літаки занадто старі, до того ж Бельгія сама потребує їх.

Про це повідомив прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

Військово-Повітряні сили Бельгії мають 45 винищувачів F-16. Протягом наступних 5-6 років усі вони досягнуть кінця свого терміну експлуатації та мають бути виведені з роботи. Вже з 2024 року ВПС Бельгії отримуватимуть від 4 до 5 нових винищувачів F-35 на рік, які поступово замінять F-16.

Це означає, що F-16, у яких ще є години нальоту, поступово стануть доступними. Утім рішення про передання літаків має ухвалити уряд Бельгії.

Віцепрем’єр-міністр Бельгії Девід Кларінваль заявив, що вже наступного року Бельгія може передати Україні від 2 до 4 винищувачів F-16. Глава уряду Александер де Кроо був більш обережним у заяві.

«Ми попросили Міністерство оборони перевірити, чи закінчився термін служби наших літаків. Ми повинні розглянути всі варіанти. Якщо вони все ще є в чомусь корисними, ми, звичайно, повинні це дослідити», — сказав він.

Він додав, що бельгійські літаки не обов’язково мають використовувати для виконання бойових завдань: «Можливо, Україна використає бельгійський літак лише для навчання. Тоді вимоги інші».

Раніше Міноборони Бельгії заявляло, що не зможе постачати літаки в Україну. Мовляв, вони необхідні для захисту повітряного простору Бельгії та для місій НАТО з забезпечення безпеки повітряного простору на східному кордоні ЄС у країнах Балтії.