Політика

Бельгія дасть 200 млн євро на чеську ініціативу з передання Україні снарядів

28 Лютого 2024 17:43
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Бельгія на 200 млн євро профінансує чеську ініціативу із закупівлі 800 тис. снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії, повідомив бельгійський прем’єр Александер де Кроо.

“Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, які Україна несе щодня. Але ми можемо дати президенту Зеленському те, що він просив – більше боєприпасів, щоб дати відсіч російському агресору. Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро. Додаткові боєприпаси надійдуть найближчими тижнями”, – написав він у соціальній мережі Х у середу.

Раніше глава уряду Чехії Петр Фіала повідомив, що 15 європейських країн підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну у всьому світі. За його словами, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.


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