Бельгія дасть 200 млн євро на чеську ініціативу з передання Україні снарядів

Бельгія на 200 млн євро профінансує чеську ініціативу із закупівлі 800 тис. снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії, повідомив бельгійський прем’єр Александер де Кроо.

“Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, які Україна несе щодня. Але ми можемо дати президенту Зеленському те, що він просив – більше боєприпасів, щоб дати відсіч російському агресору. Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро. Додаткові боєприпаси надійдуть найближчими тижнями”, – написав він у соціальній мережі Х у середу.

We can never match the sacrifice Ukraine is making every day.



But we can give President @ZelenskyyUa what he requested- more ammunition to fend off the Russian agressor.



Belgium will fund the Czech initiative for 200 million €.



More ammunition is coming in the next weeks. pic.twitter.com/mpfGHGDlrO — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 28, 2024

Раніше глава уряду Чехії Петр Фіала повідомив, що 15 європейських країн підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну у всьому світі. За його словами, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.