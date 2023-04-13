Політика

“Беларускі Гаюн”: На аеродромах Білорусі знаходяться 10 військових літаків РФ та 12 гелікоптерів

13 Квітня 2023 07:33
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Моніторингова група “Беларускі Гаюн” навела нові дані стану авіаційного угруповання ВКС РФ у Білорусі станом на 12 квітня. За її даними, на аеродромі “Барановичі” знаходяться шість бомбардувальників Су-34 і два – Су-24МР, а також чотири винищувачі Су-30/Су-30СМ 14-го винищувального авіаційного полку ВКС РФ. На аеродромі “Мачуліщі” знаходяться 12 вертольотів Мі-8 та Мі-24.

“Беларускі Гаюн” нагадує, що 6 квітня російське авіаційне угруповання в Білорусі суттєво скоротилося: три винищувачі МіГ-31К і два винищувачі Су-30СМ вилетіли до Росії, а 2 березня літак ДРЛО А-50У після отриманих пошкоджень відлетів у 325-й авіаційний ремонтний завод у Таганрозі.


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