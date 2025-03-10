БЕБ викрило мережу нелегальних процесингових центрів з обігом 5 млн гривень на добу

Детективи Бюро економічної безпеки викрили мережу нелегальних процесингових центрів із щоденним обігом до 5 млн грн. Підозрювані використовували рахунки дропів для поповнення ігрових акаунтів онлайн-казино, відмивання коштів та виплат гравцям.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки України.

За даними БЕБ, зловмисники організували роботу нелегальних процесингових центрів у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Їхній добовий обіг міг сягати 5 млн гривень оборотних безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів.

Слідством встановлено, що фігуранти налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів. Окрім цього, група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема, їх перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переказували на інших дропів, купували на р2р платформах криптовалюту USDT. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.

“Для роботи організатори налагодили постійний потік фізичних осіб – дропів. Вони за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того, детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися без їх відома”, – розповіли в БЕБ.

Співробітники Бюро встановили, що на рахунки дропів зараховувалися безготівкові кошти в сумі від 500 грн до 30 000 гривень за одну транзакцію. У місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 000 гривень, які надалі використовували для протиправної діяльності.

“З одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів. А за добу обробити до 5 млн грн оборотних безготівкових коштів. Для цього встановлювали додатки онлайн-банкінгу, месенджери й віртуальні приватні мережі (VPN), використовували віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових транзакцій”, – йдеться в повідомленні.

Переважно банківські рахунки буди відкриті в «Монобанк», «А-Банк», ПУМБ, Іzibank, «Восток-банк», «Глобус банк», Sense Bank, «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк», «Укргазбанк». IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам.

Детективи БЕБ провели обшуки в офісних центрах та за місцями проживання фігурантів у містах Київ, Коцюбинське, Житомир, Кривий Ріг, Одеса, Кременчук, Харків, а також в Житомирській та Полтавській областях.

Вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки та стаціонарні комп’ютери), орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб тощо.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 203-2 “Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей”, ч. 3 ст. 212 “Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)”, ч. 3 ст. 209 “Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”.