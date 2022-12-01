Беар Гриллс зняв у Києві програму “Вижити за будь-яку ціну” з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський та ведучий програми «Вижити за будь-яку ціну» Беар Гриллс прогулялися Києвом.

Фото прогулянки Гриллс розмістив у Твіттері, де повідомив, що знята в українській столиці програма незабаром вийде в ефір.

“Оскільки країна наближається до зими, а її інфраструктура піддається атаці, виживання для мільйонів людей стає реальною щоденною боротьбою. Завдяки цій спеціальній програмі світ побачить сторону президента Зеленського, яку ніколи раніше не показували”, – пообіцяв екстремал.