“Бавовна” в окупованому Херсоні: 4 потужні вибухи пролунали увечері

Ймовірно, це – удар по базі окупантів на заводі ім. Петровського, – пише місцеве видання Мост.

Чотири потужні вибухи пролунали в Херсоні увечері 17 вересня, мешканці назвали їх «салют до Дня міста».

В місцевих пабліках херсонці повідомляють, що бачать чорний дим з території заводу імені Петровського, де окупанти розмістили свою базу. Відомо, що там розташовані особовий склад та техніка російських військових.

Також відомо, що нещодавно на територію заводу заїхала нова партія техніки, а також – підрозділ «кадирівців».

В мережі є фото, автори якого стверджують, що на зображенні – місце влучання.