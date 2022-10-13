“Баварія” вийшла до плей-офф Ліги чемпіонів

Німецька “Баварія” виграла четвертий матч поспіль на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА, перемігши чеську “Вікторію”.

Результат зустрічі четвертого туру у Чехії – 4:2 на користь “Баварії”.

В іншому матчі групи С іспанська “Барселона” у компенсований до другого тайму час змогла уникнути поразки в домашній грі проти італійського “Інтера” – 3:3.

У групі лідирує “Баварія”. Вона набрала 12 очок і достроково забезпечила собі путівку до плей-офф. Далі йдуть “Інтер” (7), “Барселона” (4) та “Вікторія” (0).

В середу “Атлетіко” (Іспанія) вдома зіграв унічию з “Брюгге” (Бельгія) – 0:0, італійський “Наполі” на своєму полі взяв гору над нідерландським “Аяксом” – 4:2.

Результати решти матчів дня змагання: “Байєр” (Німеччина) – “Порту” (Португалія) – 0:3, “Рейнджерс” (Шотландія) – “Ліверпуль” (Англія) – 1:7, Спортінг (Португалія) – “Марсель” (Франція) – 0:2, “Тоттенхем” (Англія) – “Айнтрахт” (Німеччина) – 3:2.