Суспільство

Басков і Лепс обіцяють платити по мільйону за кожний підбитий “Леопард”

15 Червня 2023 16:27
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росія, музика

Російські співаки-путіністи Григорій Лепс та Микола Басков, заявили, що платитимуть мільйон рублів (434 тис грн) за кожен підбитий “Леопард”. З відповідною заявою кремлівські клоуни виступили на закритій прес-конференції “Російської Медіагрупи”, яка відбувалася під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, пишуть місцеві ЗМІ.

“Мільйон рублів. Хто підіб’є танк “Леопард”, “Леопард-2″. Ми як представники творчості вносимо свій внесок для наших бійців. Щоб ми знали, що вони це роблять не лише тому, що це їхня громадянська позиція. А ми це робимо, тому що ми хочемо, щоб вони знали, що ми поруч з ними”, – сказав Басков.

Він також заявив, що поки жодної виплати не було і зазначив, що вони здійснюватимуться через Міноборони разом з “Російською медіагрупою”. За словами Баскова, до цієї “благородної ініціативи” долучаться й інші російські виконавці.

Своєю чергою, путініст Лепс заявив, що “підписується під кожним словом Баскова” і все, що він зможе зробити “для радянської армії”, щоправда, потім виправився таки для “російської армії”, зробить “від чистого серця”.


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