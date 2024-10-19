“Барселона” відхилила рекордний трансфер 17-річного Ламіна Ямаля

Президент “Барселони” Жоан Лапорта відхилив рекордну пропозицію у 250 мільйонів євро за 17-річного Ламіна Ямаля. Про це повідомляє ESPN.

Ямаль дебютував за “Барселону” у квітні 2023 року й став наймолодший гравцем, який зіграв за команду у Прімері — 15 років 290 днів. Після цього вінгер провів перший повноцінний сезон 2023/24 за клуб, зігравши 50 матчів, у яких відзначився 16 результатними діями. Також з Іспанією Ямаль виграв Євро-2024, зігравши у всі матчах.

Лапорта заявив, що клуб розуміється на трансферному ринку й хоче залишити у своєму складі найкращих гравців світу. Саме тому функціонер зізнався, що отримав рекордну пропозицію по Ямалю від неназваного клубу, але відхилив її.

“Ми знаємо, що робимо на трансферному ринку. Хочемо, щоб найкращі гравці, й ті, що хочуть бути у “Барселоні”, залишилися. Що ми й зробили”.

“До нас звернувся клуб з пропозицією купити Ламіна Ямаля за 250 мільйонів євро, але я її відхилив”, — сказав Лапорта.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, цим клубом був французький ПСЖ, який хотів придбати Ламіна влітку 2024 року.

Якби “Барселона” прийняла пропозицію, то трансфер Ламіна Ямаля став би найдорожчим у історії футболу. Наразі це досягнення належить бразильцю Неймару, який влітку 2017 року перейшов у ПСЖ з “Барселони” за 222 мільйони євро.