“Барса” повертається: у футбольному матчі 3-го туру ЛЧ “Барселона” розгромила “Баварію”

Протягом багатьох років мюнхенська “Баварія” була для “Барселони” Bestia Negra – “Чорним звіром”, якого навіть «Барса» не змогла здолати.

Іспанські ЗМІ вигадали цей термін у міру того, як накопичувалися поразки в Лізі чемпіонів, і прихилилися до нього в міру того, як «Барселона» відходила від своїх найкращих показників початку 2010-х років.

Тож цілком доречно, що в середу розгром “Баварії” став найкращим доказом відродження “Барси”.

“Барселона” перемогла “Баварію” з рахунком 4:1 у третьому турі Ліги чемпіонів і продемонструвала динамічний футбол, який вивів її на перше місце в Ла Лізі – напередодні першого в цьому сезоні Ель Класико, що відбудеться в суботу з “Реалом”.

Вони продемонстрували це з перших хвилин у середу на своєму тимчасовому домашньому стадіоні “Монжуїк”. Рафінья, чиє місце в команді колись здавалося доказом занепаду “Барси”, завершив швидкий, енергійний прохід своїм першим з трьох голів за вечір.

За ігровим балансом “Барса” не була ні на три м’ячі, ні на цілий світ кращою за “Баварію”. Гаррі Кейн забив гол, який не зарахували через незначний офсайд. Протягом усього першого тайму “Баварія” бомбардувала задню лінію “Барси” атакою за атакою.

“Барселона” не просто стоїть на першому місці, на три очки випереджаючи “Реал Мадрид”. Вона вже забила 33 голи. Роберт Левандовскі – автор другого голу у ворота “Баварії” – вже забив 12 у чемпіонаті і 15 у всіх змаганнях.

На черзі – головний суперник, чинний чемпіон Іспанії та Європи, мадридський “Реал”.