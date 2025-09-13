Байдужа реакція Трампа на інцидент із дронами в Польщі викликала занепокоєння в Європі

Зграя майже з 20 російських дронів, які цього тижня порушили кордон Польщі, спричинила серйозну тривогу серед членів НАТО. Вперше від початку війни в Україні альянс відкрив вогонь по російській цілі, яка порушила його повітряний простір, пише Reruters.

Європейських дипломатів не менше занепокоїла відмова президента США Дональда Трампа публічно покласти відповідальність за інцидент на Москву та відсутність участі США у відбитті атаки.

Деякі члени альянсу вже сумніваються, чи готовий Трамп захищати союзників у разі реальної атаки Росії. Його стримана реакція розцінюється як ще один приклад політики «Америка передусім», яка вимагає від європейців більшої відповідальності за власну безпеку й витрат на допомогу Україні.

Аналітики вважають, що Трамп також може уникати конфронтації з президентом РФ Володимиром Путіним, який, на їхню думку, перевіряє як військові можливості НАТО, так і рішучість США більш ніж через три роки після початку вторгнення в Україну.

«Цей епізод показує, що Трамп, на відміну від усіх президентів від часів Рузвельта, не вважає безпеку Європи фундаментально важливою для безпеки Америки», – заявив Іво Даалдер, колишній посол США при НАТО.

Білий дім не відповів безпосередньо на питання про реакцію Трампа. Один із посадовців на умовах анонімності сказав, що президент «хоче, аби ця війна, яку спричинила некомпетентність Джо Байдена, завершилася якомога швидше» і що Росія та Україна мають самостійно зупинити конфлікт, а Європа – «виконати свою частину, посиливши економічний тиск на країни, які фінансують війну».

Польща за підтримки авіації союзників НАТО у середу збила щонайменше 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Це перший відомий випадок, коли член альянсу відкрив вогонь під час війни в Україні. Москва заявила, що її сили атакували територію України та не мали наміру бити по цілях у Польщі.

У будь-яку іншу епоху з часів Холодної війни такий інцидент, імовірно, спричинив би термінову реакцію Вашингтона, кажуть дипломати. Але Трамп обмежився коротким дописом у Truth Social: «Що з цим порушенням повітряного простору Польщі російськими дронами? Починається!». Наступного дня, відповідаючи на запитання журналістів, він припустив, що це могла бути «помилка».

Польський прем’єр Дональд Туск категорично відкинув таке пояснення, заявивши, що вторгнення дронів не було випадковістю.

Пізніше США приєдналися до союзників із заявою, у якій висловили стурбованість інцидентом і звинуватили Москву в порушенні міжнародного права та Статуту ООН.

Реакція Трампа різко контрастує з підходом адміністрації Джо Байдена, яка у 2022 році після вибуху ракети в польському селі одразу скликала кризову зустріч світових лідерів.

Цього разу слова Трампа були стриманішими, ніж заяви деяких європейських лідерів та навіть його власного посла при НАТО Меттью Вітакера, який пообіцяв захист «кожного сантиметра території НАТО».

Польський президент Кароль Навроцький повідомив, що Трамп у телефонній розмові підтвердив солідарність із Варшавою, однак не згадував про нові постачання зброї.

У Брюсселі генсек НАТО Марк Рютте оголосив про посилення оборони східного флангу альянсу й зазначив, що Трамп «чітко дав зрозуміти: ми всі разом».

Водночас джерела в Європі повідомляють про занепокоєння та плутанину. Старший німецький посадовець заявив, що США беруть участь в обговореннях із союзниками, але «виглядають нерішучими». Східноєвропейський дипломат додав: «Нікого в НАТО наразі не заспокоїла позиція США. Їхнє мовчання звучить майже оглушливо».

Деякі європейські експерти розглядають інцидент як сигнал для континенту. «Атака дронів показала, що ми не готові до захисту від подібних загроз. Ми маємо якнайшвидше розвивати ці можливості», – заявив німецький чиновник.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав Європу розгортати реальні ресурси, інвестувати у виробництво зброї для України та забезпечити гарантії безпеки. Він наголосив, що США також повинні залишатися залученими.

Тим часом Трамп цього тижня був зосереджений на інших подіях, зокрема на вбивстві свого соратника Чарлі Кірка. Лише у п’ятницю він заявив Fox News, що його терпіння до Путіна «швидко вичерпується», але нові санкції проти РФ не анонсував.

Вашингтон підтвердив, що американські винищувачі не брали участі у збитті дронів у Польщі, оскільки відповідальність за повітряний простір у цей час несла Нідерланди в межах місії НАТО.

Польща активувала статтю 4 статуту НАТО, яка дозволяє скликати консультації у випадку загрози територіальній цілісності чи безпеці країни-члена.