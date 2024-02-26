Байден збирає у Білому домі лідерів Конгресу США

Президент США Джо Байден скликає до Білого дому чотирьох лідерів Конгресу, щоб переконати законодавців ухвалити пакет екстреної допомоги Україні та Ізраїлю, а також запобігти припиненню роботи американського уряду (так званому шатдауну).

Про це пише AP.

На 27 лютого до Білого дому скликають:

спікера Палати представників республіканця Майка Джонсона;

лідера меншості в Палаті представників демократа Хакіма Джеффріса;

лідера більшості в Сенаті демократа Чака Шумера;

лідера меншості в Сенаті республіканця Мітча МакКоннелла.

Очікується, що під час зустрічі Байден обговорить «терміновість» ухвалення пакета допомоги, а також законодавство, яке дозволить федеральному уряду США працювати до кінця вересня.