Політика

Байден збирає у Білому домі лідерів Конгресу США

26 Лютого 2024 17:46
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Президент США Джо Байден / Фото: AP

Президент США Джо Байден скликає до Білого дому чотирьох лідерів Конгресу, щоб переконати законодавців ухвалити пакет екстреної допомоги Україні та Ізраїлю, а також запобігти припиненню роботи американського уряду (так званому шатдауну).

Про це пише AP.

На 27 лютого до Білого дому скликають:

  • спікера Палати представників республіканця Майка Джонсона;
  • лідера меншості в Палаті представників демократа Хакіма Джеффріса;
  • лідера більшості в Сенаті демократа Чака Шумера;
  • лідера меншості в Сенаті республіканця Мітча МакКоннелла.

Очікується, що під час зустрічі Байден обговорить «терміновість» ухвалення пакета допомоги, а також законодавство, яке дозволить федеральному уряду США працювати до кінця вересня.


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