Політика

Байден заявив, що Україна може зупинити Путіна
10 Липня 2024 07:30
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байден, рф, україна
Джо Байден / AP

Президент США заявив, що армія України може зупинити Путіна. 

Про це йдеться у виступі Байдена на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні.

Байден наголосив, що Північно-Атлантичний альянс “зараз сильніший ніж будь-коли”, нагадавши також про вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, а також про значне посилення так званого “східного флангу НАТО”. Поза тим, збільшення армії США та союзників на східному кордоні Альянсу не є достатнім, щоби зупинити агресивні дії Кремля, вважає він.

“Путін не хоче нічого меншого ніж повне підкорення України. Він хоче покласти край українській демократії, зруйнувати українську культуру і стерти Україну з карти світу. І ми знаємо, що Путін не зупиниться в Україні.

Не сумнівайтеся: Україна може зупинити Путіна – і вона це зробить”.

За його словами, сили оборони України зможуть досягнути цього результату “разом з нашою колективною підтримкою”, яку вони вже мають.


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