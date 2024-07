Президент США Джо Байден звернеться до нації з Овального кабінету в середу ввечері щодо свого історичного рішення не домагатися другого терміну, оголосив Білий дім.

Виступ відбудеться о 20:00 за східним часом (у Києві буде четвер, 4:00, 25 липня).

Tomorrow evening at 8 PM ET, I will address the nation from the Oval Office on what lies ahead, and how I will finish the job for the American people.