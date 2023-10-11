Політика

Байден закликав засудити дії ХАМАС

11 Жовтня 2023 09:47
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Президент США Джо Байден наголосив на необхідності однозначного засудження всіма країнами жорстоких звірств ХАМАС під час нападу терористичного угруповання на Ізраїль.

Як пише “Європейська правда”, про це повідомляє Білий дім.

Американський лідер наголосив на необхідності однозначного засудження усіма країнами жорстоких звірств ХАМАС, які нагадують звірства угруповання “Ісламська держава” багаторічної давнини.

Байден також детально розповів про підтримку США, яка вже надійшла або незабаром надійде, включаючи боєприпаси, перехоплювачі для системи ППО “Залізний купол”, переміщення найбільшого у світі авіаносцю до Східного Середземномор’я та інші оборонні матеріали.

За повідомленням Білого дому, вони домовилися знову поговорити протягом наступних кількох днів.

Напад ХАМАС на Ізраїль у суботу, 7 жовтня, став найбільшим загостренням арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років. Ізраїльська сторона говорить про понад 1200 загиблих, у секторі Газа їх налічується понад 900.


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