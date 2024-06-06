Політика

Байден заборонив України бити американською зброєю по Москві чи Кремлю

6 Червня 2024 15:25
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сша, байден, війна
Джо Байден та Володимир Зеленський під час зустрічі в Білому домі / Фото: AP

Президент США Джо Байден заявив, що Україна не може використовувати американську зброю для ударів на понад 320 кілометрів углиб РФ.

Також не можна бити американською зброєю США по Москві та Кремлю, сказав Байден  в інтерв’ю ABC News.

“Ми не говоримо про те, щоб дати українцям зброю, щоб вдарити по Москві чи Кремлю, а натомість даємо зброю, щоб бити через кордон, звідки росіяни ведуть вогонь по Україні”, — каже Байден.

Також байден прокоментував заяви Володимира Путіна, що постачання зброї для нанесення ударів по РФ є “прямою участю у війні”.

“Він турбує мене вже 40 років. Він не порядна людина. Він диктатор, і йому доводиться боротися за те, щоб утримати свою країну і водночас не припинити напад”, – заявив він.


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