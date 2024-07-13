Байден: “Я не здамся без бою”

Прагнучи пожвавити свою нелегку кампанію з переобрання, президент Джо Байден провів у п’ятницю дуже рідкісний мітинг у Детройті, заявивши тріумфуючому натовпу, що не збирається виходити з перегонів, і попередивши, що республіканець Дональд Трамп становить серйозну загрозу, пише Reuters.

81-річний Байден намагається перевести розмову зі своїх розумових здібностей і зростаючого числа відступників-демократів на наслідки ще одного президентства Трампа, оскільки він намагається перезавантажити свою кампанію після невдалого виступу на дебатах 27 червня.

“Я балотуюся, і ми переможемо”, – сказав він, звертаючись до натовпу, який ніс плакати “Motown is Joetown” і скандував: “Не йди”.

“Я – номінант”, – сказав він. “Я нікуди не піду і я не здамся без бою”.

Вказавши на зону для преси в залі, Байден сказав: “Вони б’ють мене молотком”, на що натовп освистав журналістів. “І знаєте що, Дональд Трамп отримав халяву”, – додав він.

“Сподіваюся, з віком приходить трохи мудрості”, – сказав Байден у своєму провокаційному, а іноді й зухвало веселому виступі. “Ось що я знаю – я знаю, як говорити правду, я знаю, що добре, а що погано… і я знаю, що американцям потрібен президент, а не диктатор”.

Байден також розповів про те, що він має намір зробити в перші 100 днів свого другого терміну, включно з кодифікацією прав на аборти, підписанням Закону Джона Льюїса про виборче право, погашенням боргів за медичні послуги, підвищенням мінімальної заробітної плати та забороною на штурмову зброю.

Ці масштабні зміни були б важкі або неможливі без демократичної більшості в обох палатах Конгресу.

Тоді як профспілкові та релігійні лідери були присутні на заході, губернаторка Мічигану Гретхен Вітмер і сенатори-демократи Деббі Стабеноу та Гері Пітерс не прийшли, зазначає Reuters.

Раніше в п’ятницю Байден зробив несподівану зупинку в ресторані в передмісті Детройта, де повідомив тим, хто обідав, що планує “довести справу до кінця”, і сказав: “Я обіцяю вам… Я в порядку”.

У п’ятницю Байден отримав підтримку, коли двоє видних демократів – представник Джеймс Клайберн і губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом – заявили, що він має залишитися в перегонах.

У п’ятницю вдень президент United Auto Workers Шон Фейн, який раніше говорив, що непокоїться за шанси президента, похвалив Байдена за те, що той стоїть “на боці робітничого класу”, не називаючи його імені.

Але були ознаки того, що його підтримка в інших місцях слабшає: ще два законодавці закликали його відмовитися від участі у виборах.

“Настав час рухатися вперед. З новим лідером”, – сказав у своїй заяві представник Каліфорнії Майк Левін. На Левіна, як і на багатьох інших, хто закликав Байдена вийти з перегонів, чекає конкурентна боротьба за переобрання цього року.

Після дебатів щонайменше 19 законодавців закликали Байдена відійти вбік, щоб партія могла обрати іншого кандидата, а також деякі донори, голлівудські зірки, групи активістів і новинні видання.

Однак менш ніж за п’ять місяців до виборів 5 листопада Байден зберігає підтримку з боку ключових фігур у партії.

“Я буду з Байденом, незалежно від того, в якому напрямку він піде”, – сказав Клайберн у програмі “Today” на каналі NBC. Ньюсом також сказав, що дотримується Байдена в інтерв’ю, опублікованому CBS.

83-річний Клайберн – авторитетний представник чорношкірих американців, чия підтримка важлива для кампанії Байдена 2024 року, а 56-річний Ньюсом – один із кількох молодих губернаторів, яких багато хто вважає майбутнім партії.

Поки Байден обходив виборців Мічигану, Трамп у п’ятницю кинув йому виклик, запропонувавши пройти когнітивний тест, написавши в соціальній мережі Truth: “Я піду з ним і теж пройду його. Уперше ми будемо однією командою і зробимо це на благо країни”.

Трамп опиниться в центрі уваги наступного тижня, коли Республіканська партія проведе свій з’їзд у Мілуокі, щоб присудити йому президентську номінацію.

Демократи побоюються, що низькі рейтинги схвалення Байдена і дедалі більші побоювання, що він надто старий для цієї роботи, можуть призвести до втрати місць у Палаті представників і Сенаті, внаслідок чого вони втратять владу у Вашингтоні в разі перемоги Трампа в Білому домі.

Намагаючись запобігти подальшому дезертирству, Байден провів окремі телефонні переговори з групами іспаномовних, азіатських і демократичних законодавців, за словами помічників. Тоді як два лідери іспаномовної групи підтримали Байдена, деякі інші члени не заявили про свою позицію.

Представники демократичних партій, донори та активісти намагаються визначити, чи є Байден їхньою найкращою кандидатурою, щоб перемогти Трампа і посісти ще один чотирирічний термін у Білому домі.

The New York Times повідомила, що неназвані донори сказали комітету зі збору коштів Super PAC, який виступає за Байдена, що приблизно 90 мільйонів доларів у вигляді обіцянок залишаться чинними, поки він бере участь у перегонах.

Коли літак Air Force One летів у Місто моторів, представник кампанії Майкл Тайлер повідомив журналістам, що пожертви “вибухнули” під час пресконференції Байдена в четвер увечері і в сім разів перевищили звичайний рівень.

Хакім Джеффріс, лідер демократів у Палаті представників, сказав, що зустрівся з Байденом у четвер увечері, щоб передати, що його фракція, яка складається з 213 членів, має різні думки про кандидатуру Байдена. Він не сказав, чи вважає він особисто, що Байдену слід залишитися в перегонах.

“Я прямо висловив усю широту розуміння, щирих поглядів і висновків щодо подальшого шляху”, – написав Джеффріс у листі колегам.

Пресконференція, за якою уважно стежили в четвер, дала поживу як прихильникам Байдена, так і тим, хто сумнівався.

У якийсь момент Байден назвав свого віцепрезидента Камалу Гарріс “віцепрезидентом Трампом”. Кількома годинами раніше на саміті НАТО він назвав президента України Володимира Зеленського “президентом Путіним”, викликавши зітхання у присутніх у залі.

Він також дав детальну оцінку глобальним проблемам, що послужило нагадуванням про його десятиліття досвіду на світовій арені.

У той час як більшість американських виборців твердо розділені на ідеологічні табори, опитування громадської думки показують, що перегони залишаються щільними.

Опитування NPR/PBS, опубліковане в п’ятницю, показало, що Байден випереджає Трампа на 50% до 48%, що дещо більше, ніж перед дебатами 27 червня.

Але деякі аналітики попереджають, що Байден втрачає позиції в жменьці конкурентних штатів, які визначать результат виборів.

“Якщо нинішні тенденції збережуться, містер Трамп може здобути одну з найрішучіших президентських перемог із 2008 року”, – написав у The New York Times стратег демократів Даг Сосник.