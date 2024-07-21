Байден виходить із президентських перегонів

Президент США Джо Байден заявив, що вийшов із президентських перегонів. Своє звернення він опублікував у соцмережі X.

Водночас він заявив, що залишиться президентом до кінця свого терміну.

Мої співвітчизники,

Я знаю, що нічого з цього не можна було б зробити без вас, американського народу. Разом ми подолали пандемію, яка буває раз на століття, і найгіршу економічну кризу з часів Великої депресії. Ми захистили і зберегли нашу демократію. Ми відродили і зміцнили наші союзи по всьому світу.

за останні три з половиною роки ми досягли величезного прогресу як нація. Сьогодні в Америки найсильніша економіка у світі. Ми зробили історичні інвестиції у відновлення нашої країни, у зниження вартості рецептурних ліків для літніх людей і в розширення доступного медичного обслуговування для рекордної кількості американців. Ми надали вкрай необхідну допомогу мільйону ветеранів, які зазнали впливу токсичних речовин. Ухвалили перший за 30 років закон про безпеку зброї, призначили першу афроамериканку до Верховного суду. І ухвалили найзначніше кліматичне законодавство в історії світу. Америка ніколи не була так добре розташована до лідерства, як сьогодні.

Для мене було найбільшою честю в житті служити в якості вашого президента. І хоча я мав намір домагатися переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії і країни буде краще, якщо я відійду в сторону і зосереджуся на виконанні своїх обов’язків президента до кінця свого терміну.

Більш детально про своє рішення я розповім народу пізніше цього тижня.

А поки дозвольте мені висловити глибоку подяку всім тим, хто доклав стільки зусиль для мого обрання. Я хочу подякувати віцепрезидентці Камалі Гарріс за те, що вона була видатним партнером у всій цій роботі. І дозвольте мені висловити щиру вдячність американському народу за віру і довіру, які ви мені надали.

Сьогодні я вірю в те, у що вірив завжди: немає нічого, що Америка не могла б зробити – коли ми робимо це разом. Ми просто маємо пам’ятати, що ми – Сполучені Штати Америки.