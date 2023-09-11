Політика

Байден відповів, чому члени G20 не назвали Росію агресоркою в декларації

11 Вересня 2023 10:49
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байден, G20, рф

Президент США Джо Байден пояснив відсутність прямого засудження війни Росії проти України в ухваленій декларації країн G20.

Про це Байден сказав під час пресконференції у В’єтнамі 10 вересня.

Байден відповідав на запитання, чому Росія не була названа агресоркою у підсумковій декларації країн G20, і чи не є це питання проблемним у відносинах з Глобальним Півднем.

“Це не є проблемою, яка вбиває клин у відносини з Глобальним Півднем”.

Він сказав, що це “питання клину з Росією, яка була присутня (на зустрічі G20. – Ред.), і з Китаєм, який… мав представництво”.

“І тому, до речі, я, моя команда, мій персонал все ще зустрічаються з людьми президента Сі і його кабінетом”.

Окремо він розповів, що на зустрічі в Індії лідери “Групи двадцяти” обговорили жорстоку і незаконну війну Росії в Україні. 

“І в залі була достатня згода щодо необхідності справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність”.


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