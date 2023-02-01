Байден та Зеленський обговорять прохання України про постачання зброї

Президент США Джо Байден заявив, що він обговорить останні прохання України про постачання сучасної зброї для захисту від Росії із президентом Володимиром Зеленським, передає Голос Америки.

«Ми збираємося поговорити», – заявив Байден наступного ранку після того, як він відповів категоричним «ні» на запитання, чи підтримує він відправку винищувачів F-16 в Україну.

США поки що є найбільшим постачальником зброї в Україну, яка вже майже рік протистоїть російському вторгненню.

Коаліція інших західних країн також відправляє різні види озброєнь – від гвинтівок до бронетехніки та артилерії.

Зовсім недавно США і Німеччина погодилися відправити Києву сучасні танки, наслідуючи приклад Великобританії.

Тепер Україна наполегливо просить поставити їй винищувачі та ракети далекого радіусу дії, здатні вражати цілі далеко за лінією фронту.