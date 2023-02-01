Політика

Байден та Зеленський обговорять прохання України про постачання зброї

1 Лютого 2023 12:49
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зброя

Президент США Джо Байден заявив, що він обговорить останні прохання України про постачання сучасної зброї для захисту від Росії із президентом Володимиром Зеленським, передає Голос Америки.

«Ми збираємося поговорити», – заявив Байден наступного ранку після того, як він відповів категоричним «ні» на запитання, чи підтримує він відправку винищувачів F-16 в Україну.

США поки що є найбільшим постачальником зброї в Україну, яка вже майже рік протистоїть російському вторгненню.

Коаліція інших західних країн також відправляє різні види озброєнь – від гвинтівок до бронетехніки та артилерії.

Зовсім недавно США і Німеччина погодилися відправити Києву сучасні танки, наслідуючи приклад Великобританії.

Тепер Україна наполегливо просить поставити їй винищувачі та ракети далекого радіусу дії, здатні вражати цілі далеко за лінією фронту.


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