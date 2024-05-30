Байден роздумує над зняттям заборони для України бити американською зброєю по території РФ – NYT

Президент США ймовірно надасть дозвіл Україні бити по території Росії американською зброєю.
Про це повідомляє матеріал The New York Times.
Як зазначено у публікації, після багатомісячних закликів президента України Володимира Зеленського щодо зняття обмежень Білий дім розпочав формальну – і, очевидно, швидку – переоцінку того, чи варто йти на такий ризик.
Деякі з радників Байдена кажуть, що вважають зміну його позиції неминучою.
Але, як зазначає видання, якщо президент США і змінить свою позицію, то дозвіл на удари по РФ буде пов’язаний з жорсткими обмеженнями на використання українцями наданої американцями зброї.
Видання припускає, що удари зброєю США будуть обмежені її застосуванням лише по військових цілях, розташованих у межах кордонів Росії, звідки окупаційні війська атакують Україну.