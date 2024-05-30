Політика

Байден роздумує над зняттям заборони для України бити американською зброєю по території РФ – NYT

30 Травня 2024 12:40
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зброя, сша, україна, байден
Джо Байден / Getty Images

Президент США ймовірно надасть дозвіл Україні бити по території Росії американською зброєю. 

Про це повідомляє матеріал The New York Times.

Як зазначено у публікації, після багатомісячних закликів президента України Володимира Зеленського щодо зняття обмежень Білий дім розпочав формальну – і, очевидно, швидку – переоцінку того, чи варто йти на такий ризик.

Деякі з радників Байдена кажуть, що вважають зміну його позиції неминучою.

Але, як зазначає видання, якщо президент США і змінить свою позицію, то дозвіл на удари по РФ буде пов’язаний з жорсткими обмеженнями на використання українцями наданої американцями зброї.

Видання припускає, що удари зброєю США будуть обмежені її застосуванням лише по військових цілях, розташованих у межах кордонів Росії, звідки окупаційні війська атакують Україну.


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