Байден прибув до Франції

У середу, 5 червня Президент США прибув із візитом до Франції, де планує зустрітися зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Байден проведе у Франції 5 днів. Там він виступить з гучною промовою та проведе офіційну зустріч з Макроном. Лідери обговорять питання використання заморожених російських активів на користь України
Також він відвідає Нормандію, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорять протидію російській агресії та подальшу підтримку України.