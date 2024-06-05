Політика

Байден прибув до Франції

5 Червня 2024 11:29
читать на русском →
франція, байден
Джо Байден / Reuters

У середу, 5 червня Президент США прибув із візитом до Франції, де планує зустрітися зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Байден проведе у Франції 5 днів. Там він виступить з гучною промовою та проведе офіційну зустріч з Макроном. Лідери обговорять питання використання заморожених російських активів на користь України

Також він відвідає Нормандію, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорять протидію російській агресії та подальшу підтримку України.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Червня 2024 10:48

Путін носить бронежилет на публіці – ГУР
5 Червня 2024 10:17

У Міноборони заявили, що 17-річні українці, які перебувають за кордоном, мають повернутись і стати на облік в ТЦК 
5 Червня 2024 09:40

У Дії з’явилось посвідчення ветерана
5 Червня 2024 08:33

Вночі Повітряні сили збили 22 з 27 “Шахедів”
5 Червня 2024 07:10

Українські чоловіки з подвійним громадянством більше не зможуть виїжджати з країни – посольство США
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
усі думки