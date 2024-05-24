Політика

Байден пропустить український Саміт миру заради збору коштів у Голлівуді, – Bloomberg

24 Травня 2024 07:52
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вибори, сша, байден
Президент США Джо Байден / Фото: Bloomberg

Президент США Джо Байден, ймовірно, пропустить Глобальний саміт миру у Швейцарії, оскільки він збігається зі збором коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який він має відвідати разом з Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.

Швейцарія запланувала конференцію на 15−16 червня — після зустрічі G7 в Італії. Кілька лідерів G7 планують приєднатися до неї, але ані Байдена, ані віцепрезидентки Камали Гарріс там не буде, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Як пише видання, це рішення підкреслює те, що Байден дедалі більше переходить у режим передвиборчої кампанії, прагнучи подолати лідерство колишнього президента Дональда Трампа в ключових штатах напередодні виборів у листопаді.

Глобальний саміт миру відбудеться 15−16 червня у швейцарському курортному містечку Бюргеншток, що поблизу міста Люцерн.

За даними агентства Bloomberg, в ньому можуть узяти участь від 80 до 100 країн.

У заяві швейцарського уряду сказано, що метою такого заходу є створення спільного розуміння того, як досягти всеосяжного, справедливого і міцного миру для України відповідно до міжнародного права і Статуту ООН.


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