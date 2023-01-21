Байден обіцяє, що Україна отримає всю необхідну допомогу

Президент США Джо Байден відповів на гучне запитання про те, чи підтримує він відправку танків Leopard в Україну, сказавши, що країна отримає «усю допомогу», необхідну для боротьби з російськими військами.

Про це повідомляє CNN.

Покидаючи захід у Білому домі, Байден сказав: «Україна отримає всю необхідну допомогу», коли репортер запитав, чи підтримує він мету Польщі відправити в Україну танки німецького виробництва.

Останніми днями офіційні особи Німеччини заявили , що не надсилатимуть свої танки Leopard в Україну — або дозволять будь-якій іншій країні, на озброєнні якої є танки німецького виробництва, робити це — якщо США також не погодяться надіслати свої M1 Abrams. танки до Києва, про що Пентагон місяцями заявляв, що не має наміру робити, враховуючи логістичні витрати на їх утримання.

«Вони тримають нас над бочкою», — сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена CNN у четвер, додавши, що німці вимагають танки за танками, і не відмовляються від розгляду будь-яких інших пропозицій США, щоб підштовхнути Берлін відправити Leopards.

Але в п’ятницю міністри оборони США та Німеччини заперечили будь-який «зв’язок» між потенційною відправкою США танків M1 Abrams і Німеччиною, яка відправляє або дозволяє передачу танків Leopard Україні.