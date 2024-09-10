Байден обговорить з премʼєром Британії дозвіл Україні на далекобійні удари по Росії

Президент США Джо Байдена 13 вересня проведе зустріч з британським премʼєром Кіром Стармером і обговорить дозвіл Україні на далекобійні удари вглиб Росії.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з очільником МЗС Великої Британії Девідом Леммі.
“Байден обговорить надання Україні дозволу на далекобійні удари по території РФ із британським прем’єром у п’ятницю”, – сказав він.
Як повідомлялось, Блінкен підтвердив передачу Іраном ракет Росії. зв’язку з цим США запровадять нові санкції проти Ірану.
Також державний секретар США анонсував свій візит до України разом з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.