Байден обговорить з премʼєром Британії дозвіл Україні на далекобійні удари по Росії

Президент США Джо Байдена 13 вересня проведе зустріч з британським премʼєром Кіром Стармером і обговорить дозвіл Україні на далекобійні удари вглиб Росії.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з очільником МЗС Великої Британії Девідом Леммі.

“Байден обговорить надання Україні дозволу на далекобійні удари по території РФ із британським прем’єром у п’ятницю”, – сказав він.

Як повідомлялось, Блінкен підтвердив передачу Іраном ракет Росії. зв’язку з цим США запровадять нові санкції проти Ірану.

Також державний секретар США анонсував свій візит до України разом з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.