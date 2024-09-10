Політика

Байден обговорить з премʼєром Британії дозвіл Україні на далекобійні удари по Росії
10 Вересня 2024 16:15
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сша, британія, війна
Ракета Storm Shadow під крилом українського Су-24М(МР) / Кадр з відео ПС ЗСУ

Президент США Джо Байдена 13 вересня проведе зустріч з британським премʼєром Кіром Стармером і обговорить дозвіл Україні на далекобійні удари вглиб Росії.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з очільником МЗС Великої Британії Девідом Леммі.

“Байден обговорить надання Україні дозволу на далекобійні удари по території РФ із британським прем’єром у п’ятницю”, – сказав він.

Як повідомлялось, Блінкен підтвердив передачу Іраном ракет Росії. зв’язку з цим США запровадять нові санкції проти Ірану.

Також державний секретар США анонсував свій візит до України разом з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.


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