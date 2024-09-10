Блінкен підтвердив передачу Іраном ракет Росії

Іран відправив балістичні ракети малої дальності до Росії, підтвердив державний секретар США Ентоні Блінкен. У зв’язку з цим США запровадять нові санкції проти Ірану.

Відомо, що під обмеження потрапить найбільша іранська авіакомпанія Iran Air, повідомляє The Washington Post.

“Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок є небезпечною ескалацією”, – сказав Блінкен та додав: “Росія вже отримала партію цих ракет”.

За словами Блінкена Росія, швидше за все, застосує ці ракети в найближчі тижні.

Також державний секретар США анонсував свій візит до України разом з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.

“Я думаю, що це критичний момент для України в розпал інтенсивного осіннього сезону бойових дій, коли Росія продовжує нарощувати свою агресію”, – зазначив Блінкен.