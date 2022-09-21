Байден: ніхто не загрожує Росії, окрім самої Росії

«Ніхто не загрожує Росії, окрім самої Росії», – заявив президент США Джо Байден під час виступу на 77 сесії Генеральної асамблеї ООН.

Війна, яку Росія веде в Україні, стала однією з центральних тем виступу президента США Джо Байдена на Генеральній асамблеї ООН.

Ось основні його тези.

Росія порушила статут ООН, вторгнувшись до України. “Постійний член Ради безпеки ООН вторгся до сусідньої країни. Росія безсоромно порушила основи Статуту ООН, чітку заборону завоювання сусідньої країни”, – сказав Байден.

Мета Росії у війні – позбавити Україну та українців права на існування як народу. “Безпосередньо перед вторгненням Путін заявив, я цитую, що “Україна була створена Росією” і ніколи не мала “реальної державності”, – нагадав Байден.

США хочуть, щоб ця війна закінчилася на справедливих умовах – “на умовах, під якими ми всі підписалися, що не можна захоплювати територію нації самовільно”.

Україна має такі ж права, як і кожна суверенна нація. “Ми будемо солідарні з Україною і проти агресії Росії, і крапка”, – заявив Байден.

Жодна країна не може використовувати енергію як зброю. CША співпрацюють з іншими країнами по всьому світу, щоб захистити нації “від примусу чи домінування, а також забезпечити, щоб жодна країна не могла використовувати енергію як зброю”.

Щорічні спільні дебати дають учасникам Генеральної Асамблеї можливість обговорити проблеми регіонального та глобального значення.

Як повідомлялося раніше, на полях асамблеї Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Великобританії Ліз Трасс та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Нинішнього року сесія Генасамблеї відбувається на тлі війни Росії проти України, продовольчої кризи, інфляції та перебоїв із постачанням газу.

Нагадаємо, що раніше у середу президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. До цього Держдума РФ прийняла в другому і третьому читаннях поправки до Кримінального кодексу, що доповнюють КК РФ поняттями «мобілізація», «воєнний стан» і «воєнний час», а також покарання за дезертирство. Поправки також запроваджують строки за добровільну здачу в полон та мародерство.

Нагадаємо, що маріонеткові ДНР та ЛНР, які Путін визнав незалежними незадовго до вторгнення, а також Херсонська область та території Запорізької області, що знаходяться під контролем Росії (до них не входить найбільше місто регіону, Запоріжжя), практично одночасно виступили із запитом про проведення референдуму про приєднання. до Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у вівторок, що заплановані Москвою референдуми не відіграють жодної ролі.

«Росіяни можуть робити все, що хочуть. Це нічого не змінить», – сказав Кулеба, відповідаючи на запитання журналістів на початку зустрічі із послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд у вівторок.

Західні союзники України у понеділок заявили, що референдуми не будуть визнані міжнародною спільнотою.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також назвав референдуми «фіктивними», які «не мають легітимності і не змінюють характеру агресивної війни Росії проти України».

«Це – подальша ескалація путінської війни. Міжнародна спільнота має засудити це кричуще порушення міжнародного права та посилити підтримку України», – заявив Йєнс Столтенберг у «Твіттері» у вівторок.