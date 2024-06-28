Байден не виходить із передвиборчих перегонів, – речник кампанії Байдена Шустер

Представник передвиборної кампанії кандидата від демократів Джо Байдена Сет Шустер після дебатів заявив, що президент Байден “не вибуває” з перегонів.

Про це пише The Hill.

Як пише видання, дебати викликали дискусії серед деяких демократів про те, чи не варто замінити кандидатуру Байдена на виборчих перегонах.

“Звичайно, він не вибуває”, — заявив речник кампанії Байдена Сет Шустер у текстовому повідомленні.

Сам президент відмахнувся від розмов про те, чи варто йому відступати після дебатів, пише The Hill.