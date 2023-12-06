Політика

Байден назвав божевіллям припинення підтримки України

6 Грудня 2023 09:29
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україна, байден

Президент США Джо Байден назвав абсолютною помилкою перспективу можливої відмови від допомоги Україні, яка протистоїть агресії Росії.

Про це повідомила “Європейська правда” з посиланням на The New York Times та AFP

“Відмова від підтримки України – це просто абсолютне божевілля”.

Він також наголосив, що відмова від підтримки України суперечить інтересам США, і пообіцяв, що його адміністрація доб’ється виділення коштів для України.

Водночас міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що ситуація з фінансуванням України дійсно складна.

“Ми можемо вважати себе відповідальними за поразку України, якщо нам не вдасться надати Україні це фінансування”.

Вона пояснила, що “в України просто закінчуються гроші”.


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