Байден назвав божевіллям припинення підтримки України

Президент США Джо Байден назвав абсолютною помилкою перспективу можливої відмови від допомоги Україні, яка протистоїть агресії Росії.

Про це повідомила “Європейська правда” з посиланням на The New York Times та AFP

“Відмова від підтримки України – це просто абсолютне божевілля”.

Він також наголосив, що відмова від підтримки України суперечить інтересам США, і пообіцяв, що його адміністрація доб’ється виділення коштів для України.

Водночас міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що ситуація з фінансуванням України дійсно складна.

“Ми можемо вважати себе відповідальними за поразку України, якщо нам не вдасться надати Україні це фінансування”.

Вона пояснила, що “в України просто закінчуються гроші”.