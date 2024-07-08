Байден надіслав листа демократам у Конгресі щодо своєї участі у виборах

Президент США Джо Байден надіслав демократам у Конгресі листа, у якому заявив, що попри спекуляції у пресі, він твердо налаштований залишатися у виборчих перегонах і перемогти Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Washington Post.

Лідер США зауважив, що він би не балотувався б знову, якби не вірив, що він “найкраща людина” для того, щоби перемогти Дональда Трампа у 2024 році.

Байден додав, що відчуває глибокий обов’язок перед вірою та довірою виборців Демократичної партії США.

“Я не маю сумніву, що я — та ми — можемо та переможемо Дональда Трампа. Питання про те, як рухатися далі, лунає уже понад тиждень. І настав час це закінчувати. Ми маємо одну роботу. І це перемогти Дональда Трампа”, — написав президент США.

Джо Байден зазначив, що будь-яке ослаблення рішучості або відсутність ясності щодо завдання попереду лише допомагає Трампу та шкодить їм.

“Настав час, щоби зібратися разом, йти далі як єдина партія та перемогти Дональда Трампа”, — додав лідер США.