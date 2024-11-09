Байден і Трамп проведуть зустріч 13 листопада

Президент США Джо Байден і обраний президент Дональд Трамп зустрінуться в Білому домі в середу, повідомив Білий дім.

«На запрошення президента Байдена він і обраний президент Трамп зустрінуться в овальному офісі в середу об 11:00», – йдеться в повідомленні адміністрації чинного президента США.

Подробиць про зустріч не наводять.

Вибори президента США відбулися 5 листопада. Республіканець Трамп здобув впевнену перемогу над кандидатом від демократів Камалою Гарріс. Інавгурація Трампа запланована на 20 січня 2025 року.