Політика

Байден і Трамп проведуть зустріч 13 листопада
9 Листопада 2024 21:03
читать на русском →
байден, трамп
Байден і Трамп збираються провести традиційну зустріч в Овальному кабінеті цієї середи / Фото AP Photo

Президент США Джо Байден і обраний президент Дональд Трамп зустрінуться в Білому домі в середу, повідомив Білий дім.

«На запрошення президента Байдена він і обраний президент Трамп зустрінуться в овальному офісі в середу об 11:00», – йдеться в повідомленні адміністрації чинного президента США.

Подробиць про зустріч не наводять.

Вибори президента США відбулися 5 листопада. Республіканець Трамп здобув впевнену перемогу над кандидатом від демократів Камалою Гарріс. Інавгурація Трампа запланована на 20 січня 2025 року.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Листопада 2024 19:27

Україна цього року виробила понад сто власних ракет, – заявив Зеленський
9 Листопада 2024 22:50

Харків знов атакован з повітря
9 Листопада 2024 20:42

Окупанти розстріляли пораненого українського солдата
9 Листопада 2024 20:05

Влада готує евакуацію всього дорослого населення на Борівському напрямку
9 Листопада 2024 18:17

СБУ: Після атаки дронів на хімкомбінаті під Тулою почалися вибухи
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки