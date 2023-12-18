Байден готовий йти на компроміс, щоб розблокувати допомогу Україні

Президент США Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями в питанні безпеки кордону та міграційної політики, щоби вони не блокували ухвалення додаткової допомоги Україні.

Про це заявив у понеділок під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

«Впродовж вихідних відбулися активні дискусії, і ми, з боку Білого дому, беремо участь у цих обговореннях»,- прокоментував Кірбі хід переговорів у Сенаті США між республіканцями і демократами.

Він підкреслив необхідність досягнення прогресу в цих дискусіях, у тому числі з огляду на те, що кошти на допомогу Україні у сфері безпеки майже вичерпалися.

«Як сказав президент, важливо просуватися вперед, і він готовий вести добросовісні переговори, він також готовий йти на компроміси як у питаннях (міграційної) політики, так і в питаннях безпеки кордону»,- зазначив представник Білого дому.