Axios: Трамп і Зеленський не підпишуть в Давосі “План процвітання” України на 800 млрд доларів

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп не підписуватимуть “План процвітання” України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Сторони наразі не погодили зміст документа, і він потребує доопрацювання.

Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, план відновлення України не буде підписаний під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі 20 січня. Раніше союзники США очікували, що ключовими кроками Трампа на форумі стануть оголошення складу ради щодо Гази та підписання угоди про відновлення України. Втім, за словами неназваного українського чиновника, плани щодо підписання документа між Трампом і Зеленським були скасовані.

Представник американської сторони заявив Axios, що конкретну дату підписання угоди ніколи не призначали, а сам документ потребує додаткового опрацювання.

Раніше The Telegraph писало, що Зеленський і Трамп можуть підписати в Давосі так званий “План процвітання” України обсягом до 800 млрд доларів. За даними видання, президент України розглядав можливість поїздки до Вашингтона для фіналізації економічної угоди та домовленостей щодо гарантій безпеки після війни.

Однак, як зазначалося, союзники з “Коаліції охочих” переконали Зеленського відмовитися від візиту до Білого дому та запропонували Давос як більш відповідний майданчик для зустрічі з Трампом. 20 січня Зеленський заявив, що готовий їхати на форум лише за умови готовності “Плану процвітання” та двостороннього документа щодо гарантій безпеки з боку США.