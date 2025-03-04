Axios: Приголомшлива низка кроків Трампа, дружніх Путіну 

Рішення президента Дональда Трампа призупинити всю військову допомогу Україні є останнім у низці кроків, які могли бути взяті з особистого списку бажань Володимира Путіна, пише Axios.

Трамп також розглядає можливість пом’якшення санкцій проти Москви і натякає на зміну українського керівництва. Але його ставлення до Путіна, як до партнера, а до Володимира Зеленського, як до ворога, викликало тривогу у союзників по НАТО і навіть у деяких республіканців.

Офіційний представник Білого дому сказав Бараку Равіду з Axios у понеділок увечері, що Трамп припиняє всі поставки зброї в Україну, тому що він “націлений на мир”, і Україна повинна “бути також прихильною до цієї мети”.

Раніше в понеділок Трамп сказав журналістам, що, на його думку, Росія хоче миру, але “можливо, хтось не хоче укладати угоду” – явне відсилання до Зеленського.

“Якщо хтось не хоче укладати угоду, я думаю, ця людина довго не протримається”, – додав Трамп, ймовірно, маючи на увазі зростаючі заклики MAGA до відставки Зеленського або нових виборів в Україні.

Кремль, зі свого боку, заявив у неділю, що “швидко мінливий” зовнішньополітичний підхід США “багато в чому збігається з нашим баченням”. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров похвалив “здоровий глузд” Трампа, а інші кремлівські чиновники пораділи тому, як президент США “розгромив” Зеленського в Овальному кабінеті.

Тільки за останні два тижні Трамп зробив щонайменше 5 кроків на користь Москви

Білий дім попросив міністерства фінансів і фінансів США визначити санкції щодо Росії, які можуть бути ослаблені в рамках процесу поліпшення відносин. Міністр оборони Піт Хегсет, як повідомляється, наказав Кіберкомандуванню США призупинити наступальні кібер- та інформаційні операції проти Росії (Пентагон це спростовує). Трамп закликав до проведення виборів в Україні, а після сварки в Овальному кабінеті він і його союзники припустили, що Зеленському, можливо, доведеться піти. Минулого тижня США разом із Росією та 16 іншими переважно авторитарними країнами проголосували проти резолюції ООН, яка засуджує агресію Росії проти України. Призупинення поставок зброї, які адміністрація Трампа раніше різко сповільнила – це останній драматичний крок.

У понеділок Трамп спростував думку, що його зовнішня політика збігається з політикою Кремля. Він вказав, що минулі атаки Росії – на Грузію 2008 року, Крим 2014 року і на всю Україну 2022 року – відбулися, коли він не був президентом. “За президента Трампа вони не отримали нічого, а за президента Байдена вони намагалися отримати все. Якби я не прийшов сюди, вони б отримали все”, – стверджував Трамп.

Натяки на послаблення санкцій, кіберперемир’я і міжнародну реінтеграцію можуть дати Трампу важелі впливу на Путіна, особливо в той момент, коли він намагається переконати його укласти мир.

Медовий місяць може тривати недовго, тим паче що Трамп сам визнав – він може помилятися, вважаючи, що Путін дійсно хоче укласти мирну угоду.

Однак досі він пропонував Путіну майже одні пряники і жодних батогів – на відміну від Зеленського. Частково це відображає бажання Трампа вести справи між наддержавами у світі, де править жорстка сила.