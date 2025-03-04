Axios: Приголомшлива низка кроків Трампа, дружніх Путіну 

Рішення президента Дональда Трампа призупинити всю військову допомогу Україні є останнім у низці кроків, які могли бути взяті з особистого списку бажань Володимира Путіна, пише Axios.
Трамп також розглядає можливість пом’якшення санкцій проти Москви і натякає на зміну українського керівництва. Але його ставлення до Путіна, як до партнера, а до Володимира Зеленського, як до ворога, викликало тривогу у союзників по НАТО і навіть у деяких республіканців.
Офіційний представник Білого дому сказав Бараку Равіду з Axios у понеділок увечері, що Трамп припиняє всі поставки зброї в Україну, тому що він “націлений на мир”, і Україна повинна “бути також прихильною до цієї мети”.
Раніше в понеділок Трамп сказав журналістам, що, на його думку, Росія хоче миру, але “можливо, хтось не хоче укладати угоду” – явне відсилання до Зеленського.
“Якщо хтось не хоче укладати угоду, я думаю, ця людина довго не протримається”, – додав Трамп, ймовірно, маючи на увазі зростаючі заклики MAGA до відставки Зеленського або нових виборів в Україні.
Кремль, зі свого боку, заявив у неділю, що “швидко мінливий” зовнішньополітичний підхід США “багато в чому збігається з нашим баченням”. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров похвалив “здоровий глузд” Трампа, а інші кремлівські чиновники пораділи тому, як президент США “розгромив” Зеленського в Овальному кабінеті.
Тільки за останні два тижні Трамп зробив щонайменше 5 кроків на користь Москви
- Білий дім попросив міністерства фінансів і фінансів США визначити санкції щодо Росії, які можуть бути ослаблені в рамках процесу поліпшення відносин.
- Міністр оборони Піт Хегсет, як повідомляється, наказав Кіберкомандуванню США призупинити наступальні кібер- та інформаційні операції проти Росії (Пентагон це спростовує).
- Трамп закликав до проведення виборів в Україні, а після сварки в Овальному кабінеті він і його союзники припустили, що Зеленському, можливо, доведеться піти.
- Минулого тижня США разом із Росією та 16 іншими переважно авторитарними країнами проголосували проти резолюції ООН, яка засуджує агресію Росії проти України.
- Призупинення поставок зброї, які адміністрація Трампа раніше різко сповільнила – це останній драматичний крок.
У понеділок Трамп спростував думку, що його зовнішня політика збігається з політикою Кремля. Він вказав, що минулі атаки Росії – на Грузію 2008 року, Крим 2014 року і на всю Україну 2022 року – відбулися, коли він не був президентом. “За президента Трампа вони не отримали нічого, а за президента Байдена вони намагалися отримати все. Якби я не прийшов сюди, вони б отримали все”, – стверджував Трамп.
Натяки на послаблення санкцій, кіберперемир’я і міжнародну реінтеграцію можуть дати Трампу важелі впливу на Путіна, особливо в той момент, коли він намагається переконати його укласти мир.
Медовий місяць може тривати недовго, тим паче що Трамп сам визнав – він може помилятися, вважаючи, що Путін дійсно хоче укласти мирну угоду.
Однак досі він пропонував Путіну майже одні пряники і жодних батогів – на відміну від Зеленського. Частково це відображає бажання Трампа вести справи між наддержавами у світі, де править жорстка сила.