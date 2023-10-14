Кримінал

Автомобіль із харківськими колаборантами та їх російськими кураторами потрапив під обстріл

14 Жовтня 2023 19:37
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колаборант

Автомобіль із загарбниками з “військово-громадянської адміністрації” Харківської області та активістами пропутинської партії “Єдина Росія” потрапив під удар безпілотника ЗСУ, повідомляє російська пропаганда з посиланням на Telegram-канал ВДА.

“Під час виконання гуманітарної місії співробітниками ВДА спільно з активістами Центру допомоги “Єдиної Росії” на підконтрольній території Харківської області під удар ворожого безпілотника потрапив службовий автомобіль ВДА”, – йдеться у публікації.

Внаслідок атаки один колаборант “військово-цивільної адміністрації” отримав легке поранення.

Серед волонтерів Центру допомоги Єдиної Росії постраждалих немає.


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