Автомобіль із загарбниками з “військово-громадянської адміністрації” Харківської області та активістами пропутинської партії “Єдина Росія” потрапив під удар безпілотника ЗСУ, повідомляє російська пропаганда з посиланням на Telegram-канал ВДА.

“Під час виконання гуманітарної місії співробітниками ВДА спільно з активістами Центру допомоги “Єдиної Росії” на підконтрольній території Харківської області під удар ворожого безпілотника потрапив службовий автомобіль ВДА”, – йдеться у публікації.

Внаслідок атаки один колаборант “військово-цивільної адміністрації” отримав легке поранення.

Серед волонтерів Центру допомоги Єдиної Росії постраждалих немає.