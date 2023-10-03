Міноборони України збільшило виплати низці категорій військовихчернетка

Міністерство оборони України повідомило про збільшення переліку військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду, крім цього, збільшено виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам і курсантам.

Як повідомляється на сайті Міноборони, додаткову винагороду нараховують з 29 вересня, найближчим часом вона надійде на рахунки таких категорій військовослужбовців:

100 тис. грн – військовослужбовцям ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогняне ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 тис. грн);

100 тис. грн – військовослужбовцям, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 тис. грн);

50 тис. грн – військовослужбовцям зі складу командування та штабів (зокрема, поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами і підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 тис. грн);

30 тис. грн – військовослужбовцям за виконання бойових завдань із розмінування поза районами ведення бойових дій.

Також поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці і за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, з 1 червня отримуватимуть додатково 20 тис. 100 грн.

Зі свого боку інструктори навчальних центрів із 1 червня отримуватимуть додатково від 15 тис. до 30 тис. грн, строковики – 6 тис. грн, курсанти – 2 тис. 350 грн.

Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережено на колишньому рівні – 100 тис. грн. Це саме стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісти.