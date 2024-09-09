Суспільство

Автобус з мігрантами потрапив у ДТП у Хорватії, внаслідок чого постраждало 14 людей
9 Вересня 2024 14:05
читать на русском →
дтп, хорватія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

При спробі втекти від поліції потрапив у Хорватії потрапив у ДТП мікроавтобус з мігрантами.

Про це повідомляє AP.

“Сьогодні фургон, очевидно з мігрантами, з’їхав з дороги та врізався у ліхтарний стовп у Хорватії. Транспортний засіб рухався на великій швидкості, тож було поранено 14 людей”, – йдеться у повідомленні.

Аварія сталася близько 3.00 на сході Хорватії. Поліція помітила фургон зі швейцарськими номерами, в якому було забагато людей, та подала водієві сигнал зупинитися.

Натомість водій, за словами правоохоронців, збільшив швидкість.

Згодом поліцейські побачили фургон на узбіччі після того, як він врізався у ліхтарний стовп. У найближчих лікарнях повідомили, що постраждали 14 людей, зокрема семеро дітей.

Мігранти з Близького Сходу, Африки та Азії часто звертаються за допомогою до контрабандистів, щоб перетнути кордони без дозволу та дістатися до заможних країн Західної Європи. Мігранти часто змушені подорожувати у переповнених фургонах або човнах.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Вересня 2024 11:40

Ворог вдарив по Нікополю, загинула дитина, є поранені 
9 Вересня 2024 10:24

Радник глави Мінстратегпрому Олійник загинув у ДТП  
9 Вересня 2024 08:48

Cили оборони знищили шість “Шахедів” та дві ракети Х-59/69 у чотирьох областях
9 Вересня 2024 07:30

Армія РФ вдарила по Харкову КАБами, у місті виникла пожежа
8 Вересня 2024 19:43

Україна посіла сьоме місце в медальному заліку Паралімпіади-2024
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки