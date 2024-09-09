Автобус з мігрантами потрапив у ДТП у Хорватії, внаслідок чого постраждало 14 людей

При спробі втекти від поліції потрапив у Хорватії потрапив у ДТП мікроавтобус з мігрантами.

Про це повідомляє AP.

“Сьогодні фургон, очевидно з мігрантами, з’їхав з дороги та врізався у ліхтарний стовп у Хорватії. Транспортний засіб рухався на великій швидкості, тож було поранено 14 людей”, – йдеться у повідомленні.

Аварія сталася близько 3.00 на сході Хорватії. Поліція помітила фургон зі швейцарськими номерами, в якому було забагато людей, та подала водієві сигнал зупинитися.

Натомість водій, за словами правоохоронців, збільшив швидкість.

Згодом поліцейські побачили фургон на узбіччі після того, як він врізався у ліхтарний стовп. У найближчих лікарнях повідомили, що постраждали 14 людей, зокрема семеро дітей.

Мігранти з Близького Сходу, Африки та Азії часто звертаються за допомогою до контрабандистів, щоб перетнути кордони без дозволу та дістатися до заможних країн Західної Європи. Мігранти часто змушені подорожувати у переповнених фургонах або човнах.