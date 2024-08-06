Автобус із дітьми потрапив у ДТП на Хмельниччині: є постраждалі

Автобус з дітьми, які їхали на відпочинок з Києва до Болгарії, з’їхав з дороги та зіткнувся з будівлею, внаслідок чого постраждало 8 людей.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

Відомо, що аварія сталась у понеділок, 5 серпня, близько 17:45 на автодорозі сполученням Житомир – Чернівці у селі Жванець.

Як розповідають правоохоронці, 61-річний житель Чернівецької області перевозив дітей на відпочинок з Києва до Болгарії. За попередніми даними, водій не врахував дорожньої обстановки, зʼїхав з дороги й після чого зіткнувся зі стіною нежитлового приміщення.

На момент аварії в автобусі перебувала 31 дитина та дорослі, які супроводжували школярів. У результаті зіткнення травмувався 62-річний чоловік та семеро дітей віком від 8 до 15 років. Медики госпіталізували їх до лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Автобус перемістили на штрафмайданчик, слідство триває.