Австрійський суд заблокував видачу Фірташа Америці

Суд Австрії відновив слухання про екстрадицію до США українського підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа, заблокувавши його видачу Америці. Таким чином, суд схвалив рішення на користь Фірташа та до завершення нового судового процесу від залишиться в Австрії, повідомляє видання Washington Post.

«Фірташу загрожує звинувачення США в змові з метою дати хабарі в Індії на 18,5 млн доларів за дозвіл на видобуток титану, який використовується в реактивних двигунах, – для продажу готової продукції в США. Він заперечує будь-які правопорушення», – сказано у повідомленні ЗМІ.

Видання нагадало, що Фірташа заарештували в Австрії в 2014 році, а потім звільнили під заставу 125 мільйонів євро (136 мільйонів доларів). Віденський суд спочатку відхилив екстрадицію на підставі, що звинувачення було «політично мотивоване». Верховний суд у лютому 2017 року відхилив цей аргумент як «недостатньо обґрунтований» і ухвалив, що Фірташ може бути екстрадований. Верховний суд Австрії залишив чинним це рішення у 2019 році.

Водночас міністр юстиції країни схвалив екстрадицію, але суддя віденського суду ухвалив, що вона може бути здійснена «лише після ухвалення рішення про поновлення справи за клопотанням сторони захисту». Фірташ підкріпив це клопотання від червня 2019 року «чисельними документами, у тому числі письмовими показаннями свідків», заявив суд вищої інстанції Відня.

У березні 2022 року суд Відня відмовив у поновленні справи. Але Верховний суд країни заявив, що тепер він «ухвалив рішення на користь Фірташа і вирішив дозволити поновлення процедури екстрадиції», скасувавши рішення 2017 року. Суд вказав на нові докази.

Зазначимо, 15 травня Бюро економічної безпеки та СБУ повідомили про викриття «масштабної схеми розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України».

«До організації оборудки причетні підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ і топ-менеджмент підконтрольних йому підприємств. Серед них керівники «Регіональної Газової Компанії» (РГК), яка охоплює 70% всіх газорозподільних мереж України через 20 міськ- та облгазів. Протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків у понад 4,2 млрд грн. Це підтверджено даними судово-економічної експертизи. При цьому загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, за 2016–2022 роки може становити понад 18 млрд грн.» – вказано в повідомленні.

Дмитру Фірташу, трьом керівникам РГК і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Пʼятьом особам про підозри повідомили заочно, оскільки вони переховуються за кордоном.