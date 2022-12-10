Політика

Австралія запровадила санкції проти Росії та Ірану через постачання дронів-камікадзе

10 Грудня 2022 18:56
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санкції, австрія

Уряд Австралії запроваджує санкції у стилі Магнітського проти 13 осіб та двох організацій, причетних до кричущих порушень прав людини.

Про це повідомляє МЗС Австралії.

Серед них іранська моральна поліція, Сили опору Басідж і шість іранців, які брали участь у жорстокому придушенні протестів після смерті Махси «Джини» Аміні та продовження гноблення народу Ірану.

До семи росіян, причетних до спроби вбивства колишнього опозиціонера Олексія Навального, також будуть застосовані санкції за порушення прав людини.

Ці санкції спрямовані на жахливі ситуації з правами людини, коли винні продовжують діяти безкарно.

Списки демонструють прагнення уряду Австралії вживати чітких заходів для відстоювання наших цінностей і притягнення до відповідальності винних у серйозних порушеннях прав людини.

Крім санкцій щодо прав людини, Австралія приєднується до партнерів, щоб оголосити про подальші цільові фінансові санкції проти трьох іранських осіб і одного підприємства, причетних до постачання безпілотників до Росії для використання проти України.

Росія використовує безпілотники іранського виробництва для націлювання на цивільне населення та критичну інфраструктуру з наміром позбавити українців електроенергії, опалення та води, оскільки вони стикаються з морозними зимовими температурами.

Постачання безпілотників до Росії свідчить про роль Ірану в дестабілізації глобальної безпеки. Цей список підкреслює, що ті, хто надає матеріальну підтримку Росії, понесуть наслідки.

Уряд Австралії закликає країни вплинути на Росію, щоб припинити її незаконну, аморальну війну.

“Австралія підтримує народ України та народ Ірану. Ми використовуємо всі наявні у нас стратегії для захисту прав людини – від діалогу та дипломатії до санкцій – відповідно до наших цінностей та інтересів. Підхід альбанського уряду полягає в тому, щоб мати справу зі світом таким, який він є, і прагнути змінити його на краще”, – йдеться в повідомленні.


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