Авіарегулятор ЄС посилив рекомендації щодо використання повітряного простору Росії

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) посилило рекомендації щодо використання повітряного простору Росії.

Регулятор порадив авіакомпаніям, які виконують рейси в ЄС, не використовувати повітряний простір п’яти регіонів РФ.

EASA закликала перевізників утриматися від польотів “на всіх рівнях” у повітряному просторі Росії “на захід від 60-го меридіана східної довготи”. У повідомленні уточнюється, що йдеться про польоти до Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Ростова-на-Дону і Самари. Рекомендація діятиме до кінця липня 2025 року.

Регулятор пояснив рекомендації триваючою війною Росії проти України і ризиками атак на цивільні літаки. Ризики, йдеться в повідомленні, зокрема створює робота російської ППО. Як приклад такого інциденту агентство навело катастрофу літака Azerbaijan Airlines в Актау 25 грудня 2024 року.