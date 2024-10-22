Авіакомпанія “Нової пошти” отримала дозвіл на комерційні авіарейси

Авіакомпанія “Нової пошти” Supernova Airlines отримала дозвіл на чартерні рейси всередині ЄС.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Тепер маємо дозвіл від Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу на здійснення комерційних рейсів у небі Європи. Це важливий крок, адже тепер ми зможемо виконувати чартерні рейси всередині ЄС, а отже ще швидше доставляти ваші посилки! Наразі триває фінальна підготовка до запуску польотів”, – йдеться у повідомленні.

Як додає галузеве видання wing.com.ua, посилаючись на наказ Державної Авіаційної Служби 9 від 21.10.2024, право на експлуатацію повітряних ліній: Львів – Прага – Львів та Київ – Прага – Київ. для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України. На обох напрямках передбачено по сім рейсів на тиждень.

У травні 2023 року компанія здійснила свій перший авіарейс за маршрутом “Рига – Жешув – Рига” на літаку ATR 72.

18 вересня 2024 року відбувся перший рейс на власному Boeing 737-800SF під прапором України