Суспільство

Аудит Міноборони виявив безпідставну виплату військовим 186,6 мільйона гривень бойових

29 Лютого 2024 13:29
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міноборони
Міноборони / Deposatphoto

Мова йде про військові частини на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині. У них виявили порушень на  загальну суму 186,6 мільйона гривень. 

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства. 

“Аудитори Міністерства оборони України встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду. Фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати”, – вказано в повідомленні. 

Наразі матеріали аудитів передали до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.


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