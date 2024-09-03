На Харківщині вирує масштабна лісова пожежа

Через масштабну лісову пожежу в Оскільській громаді Ізюмського району Харківської області евакуювали мешканців села Студенок.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За словами голови ОВА, пожежа спалахнула увечері 2 вересня. Горять лісові насадження на площі біля 1200 га, вогонь розповсюдився на село Студенок, через це вирішили евакуювати жителів.

Синєгубов додав, що влада вивезла близько 200 осіб. Частина людей виїхали власним транспортом.

Станом на ранок 3 вересня до ліквідації загорання залучили додаткові сили ДСНС з Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Загалом 77 одиниць техніки 275 рятувальників.

За словами Синєгубова, внаслідок пожежі постраждали дві людини: місцева мешканка та співробітник ДСНС. Вони отримують медичну допомогу.



Ліквідація загорання триває.